Соединенные Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России. Такое заявление сделал во вторник. 25 февраля, президент США Дональд Трамп.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что у нас, безусловно, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине, причем "мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими".

Трамп в ответ заявил, что хотел бы приобрести российские минералы, если будет такая возможность, поскольку у России "тоже есть очень хорошие редкоземельные элементы", не говоря уже про нефть и газ, сообщает РИА Новости.

Тем временем в мире посмеиваются над главой киевского режима Владимиром Зеленским, который сам загоняет Украину в кабалу сделкой по природным ресурсам с США. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что воевать со славянскими братьями и при этом продаваться американцам глупо.