Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия". Такое заявление сделал французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар.

По словам политика, принять участие в этой миссии должны и Соединенные Штаты, поскольку "если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США".

Ломбар также выразил уверенность в том, что Вашингтон согласится участвовать в миротворческой миссии на Украине, сообщает Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что миротворческий контингент должен быть размещен на Украине в том формате, который устроит все стороны. Однако Москва предупреждала, что появление западных военных на украинской территории под любой личиной приведет к эскалации конфликта.

Источники предупреждали, что европейские страны не смогут отправить на Украину 200 тысяч миротворцев, на прибытие которых так рассчитывает предводитель киевского режима Владимир Зеленский. Это затруднительно для Европы, да и не поможет в сдерживании конфликта.