Константин Хабенский: "Если я не выучил текст, так это, простите, мое "собачье дело"

Константин Хабенский один из самых востребованных и известных российских артистов. Помимо этого он еще и директор и художественный руководитель МХТ им.Чехова. А еще артист много занимается благотворительностью, однако старается свои усилия не афишировать. При такой бешеной занятости Хабенский успевает и в кино сниматься. Причем, уверяет артист, райдер у него минимальный и не менялся никогда.

"Я не из тех, кто сначала заносит райдер, а потом — свои знания и умения. Потому что прихожу на площадку не есть, спать, а работать. Кофе, пепельница — вот и весь райдер. Есть общий обед. Поели — и давайте дальше работать", - четко высказал мнение Хабенский.

Несмотря на огромную занятость, актер не просит поблажек. Лишь может заранее предупредить, если ждет важный звонок. О том, чтобы не выучить текст своей роли, и речи не идет.

"Если я не выучил текст, так это, простите, мое "собачье дело". Должен выучить! Даже если некоторые слова пока заменяешь на похожие. Не скажу, что с годами сила памяти прибавляется. Да и ковид зацепил. Теперь нужно больше времени на заучивание текстов", - признал артист.

О своей личной жизни Константин Хабенский предпочитает не распространяться, но не скрывает, что его 17-летний сын Иван от первой жены Анастасии вовсю ищет себя. Актер рассказал aif.ru:

"Разрабатывает интересные для него направления, меняет их, основываясь на чьих-то подсказках. Я задаю вопросы, правильно ли он понимает, что есть эта профессия или другая. Слушаю ответы. Озвучиваю свое понимание. В любом случае, Иван Константинович готовится к выбору, который может и не стать профессией на всю жизнь".

Что касается дочек Александры и Веры от второй жены Ольги, то они растут, и, по словам Хабенского, он смотрит на них и радуется.