Губернатор Вологодской области подтвердил задержание своего заместителя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что знает о задержании в Москве своего заместителя Дениса Алексеева. Слухи об этом появились в среду, 26 февраля.

Уточнив, что Алексеев работал в представительстве Вологодской области в Москве, глава региона выразил убежденность в том, что правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации.

Филимонов также опроверг наличие связи между задержанием чиновника и его работой в Вологодской области, подчеркнув, что Алексеев не имел никакого отношения к вологодской лесной отрасли. Ее декриминализация была, есть и будет на особом контроле, заверил губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Росгвардии Константин Рябых задержан в рамках мероприятий по противодействию коррупции. Бороться со взяточничеством поручил руководитель ведомства Виктор Золотов. Источники утверждали, что Рябых попался на взятке в 15 миллионов рублей.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя аресты нескольких бывших высокопоставленных лиц Министерства обороны, подчеркнул, что это планомерная работа правоохранительных органов и никакой кампанейщины.