Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в среду, 26 февраля, ежедневную сводку о ходе проведения специальной военной операции. По данным ведомства, потери украинской армии за прошедшие 24 часа превысили тысячу человек.

Как уточняет Минобороны России в своем Telegram-канале, в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли более 30 военнослужащих. Бойцы группировки войск "Запад" вывели из строя более 200 военнослужащих ВСУ.

Потери украинских националистов в зоне ответственности "Южной" группировки войск достигают 185 военнослужащих, "Центр" — свыше 325, "Восток" — до 175, "Днепр" — до 90.

Ранее сообщалось, что после массированной артподготовки штурмовые подразделения российских войск прорвали линию обороны ВСУ в Сумской области Украины. Бойцы ВС России вошли и закрепились рядом с лесничеством Новенькое.

Между тем в Кремле напомнили, что единственным надежным источником достоверных данных о ходе специальной военной операции является российское Министерство обороны. Предоставление данных, в числе прочего, о потерях — это исключительная прерогатива военного ведомства.