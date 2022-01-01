Прилучный откровенно рассказал о ссорах с Брутян

В 2022 году Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Влюбленные закатили грандиозное торжество. Общественность же пребывала в шоке. Дело в том, что многие не ожидали такого поворота событий, ведь после развода с Агатой Муцениеце Прилучный утешился в объятиях звезды комедийного сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович.

Влюбленные хоть и не афишировали отношения, однако регулярно попадали в объективы камер папарацци. Благодаря работе этих пронырливых журналистов поклонники выяснили, что Мирослава сопровождала Павла на отдыхе, куда артист отправился вместе со своими детьми: сыном Тимофеем и дочкой Мией. А также, что именно Карпович присутствовала на съемках, где работал Прилучный.

Поэтому ничего удивительного в том, что поклонники ждали скорого объявления о свадьбе артистов, не было. Они и услышали новость, вот только Павел в итоге женился на совсем другой женщине. Оказалось, Прилучный и Брутян познакомились на съемках. Их отношения развивались так стремительно, что вскоре последовало предложение руки и сердца, а затем уже и грандиозное торжество.

В 2023 году Зепюр родила Павлу сына Микаэля. С тех пор супруги то и дело публикуют в социальных сетях идиллический семейный контент, в результате у фанатов сложилось впечатление, что у них идеальный брак. Однако Прилучный и Брутян в свежем интервью "Каравану историй" признались, что это не так. Они могут и ссориться, однако не держат долго зла друг на друга.

"На самом деле, иногда мы ругаемся. Со стороны даже может показаться, что эти двое не любят друг друга. Но это буквально минут на пять. Надо иногда пар выпускать", - сообщил Прилучный.

Ему вторит Брутян. Она сообщила, что их ссоры даже бывают забавными. Причем после столкновения супруги ведут себя как ни в чем не бывало.

"Мы смеемся над тем, как ругаемся. Можем выговориться. А потом Паша такой: „Зиппи, слушай, вот эти штаны нормально, если завтра надену, как думаешь?" - рассказала актриса.