Кремль опроверг намерение привлечь китайских миротворцев

Россия не обсуждала возможность привлечения миротворцев из Китая в зону украинского конфликта. Об этом рассказал в среду, 26 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Западные СМИ писали, что, по мнению Вашингтона, по завершении боев на Украине туда можно будет направить миротворцев из неевропейских стран. Однако официально этот вопрос не поднимался.

Спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякун отказался комментировать эту тему, подчеркнув, что "мы не даем комментариев в ответ на вопросы о гипотетических ситуациях", сообщает "Интерфакс".

Ранее французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар заявил, что Лондон, Париж и Берлин готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия". Однако, по словам политика, не помешала бы и поддержка Соединенных Штатов.

Президент России Владимир Путин тем временем созвонился с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы обсудить с ним положение дел на Украине. Политики поговорили также о прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговорах.