Завершается строительство электродепо "Южное"

В новом корпусе для поездов уже оборудованы специальные канавы. Здесь составы будут "ночевать", проходить плановый осмотр и техобслуживание. Электродепо "Южное" на Замоскворецкой линии метро - в высокой степени готовности.

"В отстойно-ремонтном корпусе выполнены работы по огнезащите металлоконструкций, завершены устройство монолита, монтаж подрельсовых эстакад и ограждающих конструкций, устройство мягкой кровли", - сообщил Андрей Антипов, руководитель строительства, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Новое электродепо - будущий рекордсмен. Ведь его планируют объединить с действующим вагоноремонтным заводом "Братеево". Таким образом, на юге столицы появится крупнейший в России эксплуатационный комплекс метро.

"По итогу электродепо "Южное" и "Братеево" образуют единый технологический комплекс по отстою и ремонту. Для этого мы на сегодняшний день приступили к подготовительному этапу работ. Возводим новое здание поста охраны портала, делаем комплекс инженерных систем с реконструкцией автоматики и телемеханики движения поездов. Здесь будет не только отстой и плановой обслуживание, но и полный цикл капитального ремонта подвижного состава", - рассказал Михаил Кубрак, директор проекта, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

В строящийся комплекс войдут 46 зданий и сооружений самого разного производственного назначения. Ход строительства проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Огромные темпы развития метро требуют аналогичных темпов развития инфраструктуры для обслуживания поездов. поэтому за последние годы мы реконструировали или построили заново 12 электродепо. Каждый из них - огромный завод, высокотехнологичный, с тысячами работающих. В "Братеево" мы построили первую очередь - завод, сейчас заканчиваем вторую очередь - электродепо. И в целом этот комплекс будет крупнейшим в стране и мире по ремонту и эксплуатации поездов метро", - заявил глава города.

С запуском нового электродепо улучшится обслуживание Замоскворецкой линии - одной из старейших и востребованных. Ежедневно ей пользуются около 800 тысяч пассажиров. Ускорится и обновление подвижного состава - до конца следующего года все поезда на этой ветке будут современными.

"На Замоскворецкой линии 23 состава новых поездов "Москва" уже эксплуатируются, к конце декабря мы получаем еще 19 составов. На следующий год на час пик будут новые подвижные составы", - сообщил Виктор Козловский, начальник ГУП "Московский метрополитен".

В новом электродепо учитывают и комфорт рабочих, а это больше тысячи человек. Для них построены комнаты отдыха, появится медицинская служба, тренажерный зал и кабинет психологической разгрузки.