Врачи центра имени Рошаля спасли зрение 16-летнего подростка

В детский центр в Красногорске Коля приехал с закрытыми глазами. Вместо лица - сплошной ожог.

"У него был термический ожог роговицы второй степени, термический ожог конъюнктива второй степени, химические ожоги лица и шеи. Поражены были оба глаза - и достаточно сильно. Еще сутки, и о восстановлении зрения мы бы уже не говорили", - отметил Даниил Гулякин, врач-офтальмолог Детского клинического центра имени Рошаля.

К таким последствиям привели эксперименты. 16-летний мальчик с другом решил повторить опасный тренд из соцсетей - взорвать пластиковую бутылку при помощи едкой бытовой химии и определенных материалов.

"Три раза мы повторяли. Два раза получилось хорошо, а вот на третий раз она взорвалась у меня в руке, когда шел прохожий и я захотел ее выкинуть в другую сторону", - рассказывает Коля.

Сильный отек превращался в язвы. Колю домой привел друг - повезло, что мама среагировала быстро и правильно. Примерно через полтора часа после травмы мальчик был уже на операционном столе - врачи под наркозом удалили химикаты с поверхностей слизистых и кожи. Тщательно промыли места ожогов и обработали антисептиком. Потом началась болезненная восстановительная терапия - капли, мази и инъекции. Оценить ущерб зрению смогли только на второй день.

Случай с Колей - только в этом центре уже третий. В больницы поступают десятки подростков с похожими травмами глаз и ожогами лица разной степени тяжести.

"Воздействие химических реагентов на структуру глаза может приводить к очень тяжелым, даже необратимым последствиям. Поэтому за медицинской помощью надо обратиться незамедлительно. Каких-то самостоятельных мер лечения лучше не предпринимать. Максимум - промыть водой", - говорит Леонид Кононов, заведующий отделением микрохирургии глаза Детского клинического центра имени Рошаля.

Взрывоопасный тренд медики просят детей ни в коем случае не повторять. А психологи утверждают: запретить это невозможно, но нужно включать у ребенка критическое мышление.

"Самое худшее - когда родители запрещают. И говорят - слушай, это опасно. Ты обязательно обожжешься. И тогда ребенку хочется доказать обратное. И зачастую именно эти дети попадают в неприятные ситуации. Поэтому важно научить ребенка мыслить самостоятельно. Принимать верные решения и обеспечивать себе безопасность", - отметила детский психолог Наталья Наумова.

Девятиклассник Коля теперь это знает, из больницы всем друзьям разослал свои фото с просьбой не повторять эксперимент. Мальчика скоро выпишут, но вот в школу он сможет вернуться нескоро. Ему придется еще долго лечиться дома, чтобы восстановить зрение. Насколько это теперь возможно.