В Театре Сатиры показали "Мастера и Маргариту"

В Театре Сатиры показали спектакль-фантасмагорию "Мастер и Маргарита. История любви".

Зрители погрузились в таинственную атмосферу известного романа. Булгаковский текст сохранен полностью, однако представлен в новом прочтении. Чему немало способствует необычное сценическое решение, а также музыка, специально написанная для постановки.

Получился зрелищный и чувственный спектакль, полный мистики и размышлений. В роли Воланда - Евгений Герасимов, который решил вот так творчески отметить свой день рождения.