Театр Наций представил свой взгляд на "Дон Кихота"

Пространство заброшенной прачечной. А персонажи скорее напоминают пациентов больницы. Первые несколько минут спектакля - зритель в напряжении. Пытается угадать в этом пестром и ярком действии на сцене знакомых героев. Вот это, вероятно, Санчо Панса. На железном коне, в бейсболке.

Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского играет Тимофей Трибунцев, это его первый опыт работы с Театром Наций. Эксцентричный престарелый дворянин, начитавшийся рыцарских романов, в этой версии - не только безумный романтик. Но еще и тиран, одержимый своей идеей. И не замечающий, что, ломая реальность, приносит страдания окружающим его людям.

Это фантазии по мотивам знаменитого романа Сервантеса. Режиссер Антон Федоров на его основе фактически написал новую пьесу.

"Мысль Сервантеса о человеке, который находится в поисках самого себя, у нас осталась. И очень много текста Сервантеса. Есть вставки Набокова. Мы сделали историю про человека, который не может найти себе место", - говорит Андрей Максимов, исполнитель роли Карденьо.

И вот уже крутится мельница, и Дон Кихот отправляется на очередной подвиг. Сценография, костюмы тоже придуманы режиссером. Это очень эффектный и красивый мультижанровый и мультимедийный спектакль. И в один момент отрубленная голова дракона скатится на сцену.

Дон Кихота на протяжении всего пути сопровождают странные персонажи. Наталья Рычкова играет Доротею, которая ищет своего потерянного и предавшего ее возлюбленного.

"Нужно иметь виду, что это начало семнадцатого века. И женщина, которая странствует в одиночестве, это конечно, весьма странно и опасно, ее постоянно кто-то пытается схватить. И вот она наедине с таким жестоким миром", - отмечает актриса.

В музыкальном коктейле найдется место и испанским мелодиям, и шансону. Сюрпризов зрителей вообще ожидает много. Спектакль эксцентричен, как и его главный герой. Но, судя по всему, Дон Кихот обретет свое счастье. И если как-то и можно оправдать весь этот сложный путь, то только тем, что он был проделан ради любви.