Только кажется, что на экране - обыкновенная компьютерная игра, где главная цель - успешно пройти миссию. На самом деле все намного серьезнее. Будущий оператор дрона всем азам управления учится под строгим контролем опытного инструктора. Занятия на этом полигоне на Сахалине - ежедневные. Сначала - основы аэродинамики. Затем уже первое задание: сброс условной гранаты с высоты до 60 метров.

Еще один центр подготовки будущих операторов БПЛА находится в Ставропольском крае. Бойцы отмечают: только кажется, что управлять дроном - легко, но с первого раза даже на симуляторе взлететь получается не у всех. Потому и тренировки длятся минимум месяц. Зато потом, попав на СВО, солдат способен определить вражеский беспилотник даже на слух.

По всей стране растет количество желающих поступить на контрактную службу. Отбирают в ряды Вооруженных сил России на специальных пунктах. В тот, что в городе Майкоп, ежедневно приходят десятки заявок со всей Адыгеи.

Необходимые проверки и сбор всех документов занимают не более трех дней. После военнослужащий заключает контракт с Министерством обороны. Отбор кандидатов жесткий. Те, кто готов отправиться защищать Родину, могут рассчитывать на льготы от государства и значительную финансовую поддержку. Правительство Москвы заплатит единовременно при заключении контракта не менее, чем на год, 1 миллион 900 тысяч. А с учетом всех положенных выплат за первый год службы получить можно не менее 5 миллионов рублей.