Совфед ратифицировал российско-белорусский договор о гарантиях безопасности

Совет Федерации единогласно ратифицировал российско-белорусский договор о гарантиях безопасности. Его особое значение в современных внешнеполитических реалиях отметила перед голосованием спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко:

С учетом современной геополитической ситуации, конечно же, этот договор имеет ключевое значение. Очень важный, очень необходимый. И проведена большая работа по его подготовке, по согласованию.

Договор ратифицировала и Палата представителей Белоруссии. Документ был подписан 6 декабря. Он позволяет создавать на территории республики российские военные базы и применять ядерное оружие для защиты суверенитета участников Союзного государства.