"Отпихивала пару раз": Чумаков о поведении Семенович по отношению к Ковальчук

Анна Семенович и Юлия Ковальчук одно время вместе работали в музыкальной группе "Блестящие". Сейчас каждая занимается сольной карьерой. А вот что касается личной жизни, то девушки выбрали разный путь. Анна Семенович, которой 1 марта исполнится 45 лет, ни разу не была официально замужем. Детей у нее нет. А вот Юлия Ковальчук уже 17 лет счастлива с артистом Алексеем Чумаковым. Пара воспитывает дочек Амелию и Алисию.

Вот Алексей Чумаков на съемках очередного выпуска шоу "Один в один" вспомнил, как Ковальчук и Семенович работали вместе в группе "Блестящие", передает Starhit. Певец не удержался от шутливого тона.

"Я хочу сказать, что Анечка Семенович — очень лучезарная, яркая, человек-душа. В момент, когда вышла танцовщица и начала крутить бедрами, Аня Семенович бы не просто подошла и сказала бы: „Что? Ты тоже крутишь бедрами? Я тоже буду крутить бедрами!“. Она бы сначала этими бедрами отфигачила бы ту девушку, которая танцевала рядом с ней, она бы реально просто сдвинула ее очень далеко. То есть она Юлию отпихивала так пару раз. Юля немножко поменьше, она так улетала, а потом под конец концерта приходила откуда-то, в пыли вся добиралась", - пошутил Чумаков.