Весна в Москве начнется с положительной аномалии

Первые дни календарной весны порадуют жителей столичного региона потеплением. Об этом в среду, 26 февраля, рассказали в Московском метеобюро.

Как отметили метеорологи, календарная весна в Москве начнется с положительной температурной аномалии — к выходным 1 и 2 марта ожидается до двух градусов тепла, сообщает РИА Новости.

При этом специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила в своем Telegram-канале, что весна в средней полосе России настроилась на тепло — в марте в столичном регионе будет примерно на четыре градуса теплее, чем обычно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что отрицательные температуры для марта в столичном регионе вполне естественны, а потому удивляться мартовским морозам нет причин.

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