Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Кроме того, успешно справляются с поставленными задачами военные группировки "Днепр". В свою очередь группа "Запад" улучшила свое тактическое положение, а их коллеги из "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Военные же "Центра" улучшили положение по переднему краю. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника.

Также в ночь на 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских дронов: 83 беспилотника - над Краснодарским краем, 30 дронов - над Республикой Крым, восемь БПЛА - над акваторией Азовского моря, пять дронов - над акваторией Черного моря, по одному беспилотнику - над Брянской и Курской областями.

Ранее сообщалось, что после массированной артподготовки штурмовые подразделения российских войск прорвали линию обороны ВСУ в Сумской области Украины. Бойцы ВС России вошли и закрепились рядом с лесничеством Новенькое.