"Шакал": отец Фриске отреагировал на откровения Шепелева

Накануне, 25 февраля, вышло интервью Дмитрия Шепелева Надежде Стрелец, в котором он рассказал о смерти Жанны Фриске и почему порвал все связи с ее родственниками. Отметим, что бабушка и дедушка не видели единственного сына артистки, своего внука Платона, уже несколько лет.

Война между родителями Жанны и ведущим длится годами. Говорят, с момента знакомства Шепелев не пришелся Фриске ко двору, и дальше негатив копился как снежный ком, а болезнь артистки стала кульминацией. После смерти Жанны безутешный отец Владимир Фриске снялся в ряде программ, где отрицательно высказывался о Дмитрии. А чего стоит история с пожертвованными в "Русфонд" деньгами на лечение артистки... Правда, тогда в итоге долги благотворителям отдавал именно отец певицы.

В бессчетных комментариях родители Жанны жаловались на Дмитрия, что он не дает видеться с внуком. Тот в беседе со Стрелец объяснил свою позицию:

"Однажды я приехал забирать вещи Платона из дома родителей Жанны, потому что мы переезжали в мою квартиру. Ее отец напал на меня и водителя с ножом, потому что боялся, что у него забирают ребенка. Спустя несколько месяцев вновь нападение... Что они скажут моему сыну, оставшись с ним наедине, если они такие вещи говорят моему сыну, общаясь со средствами массовой информации? Как после этого я могу доверять? При этом я хочу, чтобы они общались".

Меж тем журналисты связались с отцом Жанны Владимиром Фриске, чтобы взять комментарий относительно интервью Шепелева. Тот оказался немногословным.

"Я сейчас нахожусь в Дубае. И, если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот, если что-то связанное с Платоном и его жизнью, я почитаю и посмотрю", - сообщил отец Фриске "КП".