Россия все еще ждет, когда европейские политики перестанут врать про то, что наша страна блокирует переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал в среду, 26 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как напомнил дипломат, президент России Владимир Путин не раз отвечал на эти лживые утверждения, напоминая, что от переговоров отказывается "науськиваемое Европой" украинское руководство.

При этом из Европы звучат заявления о том, что конфликт на Украине должен решаться военным путем, а не за столом переговоров, хотя делать ставку на это бессмысленно, подчеркнул Лавров. Лучшей помощью в урегулировании украинского конфликта он назвал осознание его причин, сообщает РИА Новости.

Ранее МИД России уже подчеркивал: дискуссии и голосования на площадке ООН доказывают, что в мировом сообществе оформился запрос на мир на Украине. Европейцы же, прочно вставшие на рельсы милитаризма, все больше оказываются в изоляции.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал, насколько серьезны разногласия США и стран Европы по украинскому вопросу, а также приведут ли они к расколу между партнерами по НАТО.