Матвиенко призвала прекратить дискуссии об отмене ЕГЭ

Пора завершать дискуссии вокруг Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и его отмены. Такое мнение высказала в среду, 26 февраля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента отметила, что "если у кого-то есть лучшие предложения, давайте их предложим", однако пока "все критикуют, но никто ничего не предлагает".

Политик признала при этом, что формат ЕГЭ нуждается в усовершенствовании. В частности, это касается соответствия экзаменационных вопросов школьной программе. Кроме того, нужно сделать так, чтобы экзамен "не превращался в ответы типа угадайки".

Матвиенко также отметила, что при поступлении в высшие учебные заведения хорошо бы учитывать средний балл школьного аттестата, а не только результаты ЕГЭ, которые в определенной степени могут быть лотереей и зависеть, в том числе, от волнения на экзамене, сообщает "Интерфакс".

Ранее помощник президента Андрей Фурсенко, в бытность которого министром образования России ЕГЭ стал обязательным, перечислил плюсы такого формата. По утверждению политика, он более объективен, а сдавать его не сложнее, чем классические экзамены.

Проверить это на практике решили родители некоторых школьников. В рамках специальной акции они сдали ЕГЭ по тем же правилам, которые действуют в отношении выпускников. Взрослые, которые прошли такую проверку, смогут поддержать своих детей, не создавая лишнюю панику.