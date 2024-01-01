С начала августа 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе боев на курском направлении 63 595 военнослужащих. Такие данные приводит в среду, 26 февраля, российское Министерство обороны.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, уничтожен 381 вражеский танк, 2055 боевых бронемашин, 2211 автомобилей, 288 БМП, 243 БТР, 485 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Операция по уничтожению формирований украинских националистов продолжается, подчеркнули в Минобороны России.

Российские бойцы вновь и вновь демонстрируют примеры стойкости и мужества. Младший сержант Эдуард Данилов под обстрелами и атаками дронов оперативно восстановил поврежденную линию связи, благодаря чему наши артиллеристы ударили по позициям ВСУ и обратили врага в бегство.

Младший лейтенант Роман Картавцев, командующий танковым взводом, во время штурма вражеского опорного пункта уничтожил две огневые точки ВСУ с пулеметным и гранатометным расчетами, а также ликвидировал группу боевиков.