То, что останется от Украины, должно быть освобождено от "расистских законов". Такое заявление сделал в среду, 26 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, на территории Украины остаются люди, "которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре".

Именно поэтому "простенькими" механизмами вроде размещения западных войск на Украине "не отделаться", тем более что политика Европы в отношении этой страны безнадежно устарела и провалилась, отметил министр.

Неизбежно придется говорить о первопричинах конфликта на Украине, цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что допускает вариант вхождения Украины в состав России. Политик отметил, что "мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов" на поддержку киевского режима, тогда как "они могут стать Россией когда-нибудь".

Что касается нынешнего предводителя киевского режима Владимира Зеленского, ему предрекают незавидную участь. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил убежденность в том, что единственный для Зеленского способ спасти свою жизнь и дожить до старости — это немедленный побег за границу.