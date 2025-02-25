Известный продюсер сообщил о завершении карьеры Андреевой после развода с Бондарчуком

Вот уже на протяжении нескольких месяцев в Сети упорно ходят слухи о расставании режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Поводом для обсуждений стало несколько обстоятельств. В частности, в последнее время Бондарчук выходил в свет в одиночестве, хотя обычно его неизменно сопровождала Андреева. А кроме того, особо наблюдательные фанаты умудрились разглядеть, что режиссер якобы перестал носить обручальное кольцо.

Паулина вообще почти никогда не посещает светские мероприятия. А к выбору проектов для участия она подходит очень тщательно. В последнее время Паулина позиционирует себя не только как актрису, но и как сценариста. Говорят, что пусть на ее счету не так много работ, но они весьма качественные. Впрочем, известный продюсер Сергей Дворцов уверен, что именно благодаря связи с Федором Бондарчуком Паулина Андреева добилась успеха.

"Девочка была фанаткой Федора Бондарчука, и ей просто подфартило", - уверен он.

Дворцов высказал уверенность, что после развода Паулина Андреева растеряет популярность, и ее карьера постепенно завершится. Он поделился своим мнением с сайтом "Страсти":

"Ее 100% забудут после развода, потому что, если бы не Федор, ее бы никто и не знал. Честно вам скажу, она за счет Федора вылезла, стала известна, начала зарабатывать, ее стали приглашать".