Житель Мытищ выбросил Porsche на помойку из-за того, что жена не оценила подарок

В Мытищах мужчина подарил жене автомобиль Porsche, но женщина такой презент не оценила, ведь был нюанс. Вместо благодарности она закатила скандал.

Супруги переживают непростой период: часто ссорятся, считают, что семейная жизнь зашла в тупик. Мужчина решил, что нужно действовать, подогревать чувства подарками. Повод как раз был — 14 февраля.

Накануне Дня всех влюбленных житель Подмосковья купил подержанный Porsche Macan за три миллиона рублей. Автомобиль был после аварии и чуть-чуть битый. Изначально он планировал отремонтировать иномарку и вручить жене на 8-е марта. Но не смог сдержаться и, повесив на Porsche огромный красный бант, подарил его любимой на 14 февраля. Мужчина пообещал, что в ближайшее время поправит все недостатки автомобиля.

Женщина, увидев битый Porsche, перевязанный бантом, подумала, что муж над ней издевается. Произошел скандал, в результате которого автомобиль выбросили в мусорный бак. Иномарка и сейчас лежит в мусорном контейнере в Мытищах, пишет Telegram-канал Baza.