Европа отчаянно стремится обеспечить себе место за столом переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Сделать это было бы проще, выбрав одного политика, полагают эксперты.

Как пишет The Economist, Европе "придется выставить кого-то, кто сможет принять участие в фотосессии с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также, возможно, с Владимиром Зеленским".

Еврочиновники не подходят, поскольку они не вправе говорить от лица выбывшей из Евросоюза Великобритании. Канцлер ФРГ не сможет взять на себя эту функцию: Олаф Шольц скоро покинет указанный пост, а вероятный преемник Фридрих Мерц будет слишком занят формированием коалиции.

Наиболее подходящим кандидатом от всей Европы на переговорах по украинскому вопросу и самым "разумным выбором" издание называет президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее глава МИД Франции Анн-Клер Лежандр назвала причину частых звонков президента Франции Эмманюэля Макрона Путину в самом начале спецоперации. Выяснилось, что французский президент связывался с российским лидером по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского.

Сам Макрон признавал, что система международных отношений действительно меняется. В связи с этим французский политик призвал Европу пересмотреть отношения с Россией.