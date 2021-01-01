Элитная вилла Зеленского вдвое подешевела

Владимир Зеленский так и не нашел за три года покупателей на свою элитную виллу. Особняк площадью 400 квадратных метров в итальянской Тоскане подешевел почти вдвое, сообщает Telegram-канал Mash.

Вилла в курортном городке Форте-дей-Марми на берегу Средиземного моря записана на жену Зеленского Елену. В 2021 году ее выставили на продажу за 4,5 миллиона евро, однако нового владельца не нашлось.

Виллу сдавали за 70 тысяч евро в месяц, но с началом специальной военной операции на Украине арендаторы съехали. Новых желающих поселиться на вилле Зеленского так и не нашлось. Как сообщается, за три года территория заросла сорняком, сам дом обветшал. Продавцы снизили цену почти в два раза — до 2,5 миллиона евро. Однако и за такую цену покупателя не нашлось, в сентябре 2024 года виллу Зеленского сняли с продажи.