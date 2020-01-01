Суд принял прошение об УДО у Ефремова из-за его проблем со здоровьем

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что суд принял прошение Михаила Ефремова об УДО. Сообщается, что документы от известного актера поступили в Алексеевский суд Белгородской области накануне, 25 февраля.

Перед этим было организовано внутреннее заседание в ИК. Ранее у артиста были замечания по внешнему виду, поэтому сотрудники решали, одобрить подачу прошения или нет. В итоге они приняли решение одобрить, потому что отметка о нарушении была погашена еще до Нового года. К тому же у Ефремова проблемы со здоровьем, которые подтвердила специализированная комиссия, сообщает Mash.

Заседание по условно-досрочному освобождению Михаила Ефремова состоится 24 марта. Однако сам актер в зале суда присутствовать не будет, он свяжется с процессом посредством видеосвязи.

Напомним, в 2020 году артист Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб другой водитель. Актер сел за руль пьяным.