Румынская полиция задержала Кэлина Джорджеску - популярного политика, который мог бы стать президентом, если бы не махинации Евросоюза вокруг выборов в Румынии в ноябре прошлого года.

Обыски у его соратников проходят по всей стране - 47 адресов в рамках уголовного дела создании фашистской организации, и фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании.

Джорджеску, которого за критику НАТО и предоставление помощи Украине называли пророссийским кандидатом, прошел в первый тур президентских выборов, получил наибольшее количество голосов. Однако суд результаты отменил. Соответственно, второй тур назначен не был.

Румынская разведка сообщила, как водится, о попытках России повлиять на исход голосования путем кибератак. Комментируя эту ситуацию, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что "если демократию можно разрушить с помощью цифровой рекламы из другой страны, значит такая демократия не была сильной с самого начала".