Евросоюз не предлагает Украине заключить новое соглашение о редкоземельных ресурсах — хватает уже имеющегося. Такое заявление сделали в среду, 26 февраля, в Еврокомиссии.

Накануне на фоне широкого обсуждения готовящейся сделки Украины и США по природным ресурсам прозвучали сообщения о том, что Брюссель готов предложить Киеву альтернативу — взаимовыгодную, в отличие от кабального американского варианта.

Однако в Еврокомиссии пояснили, что речь идет о документе, который был подписан с украинскими властями еще в 2021 году. При этом Брюссель подтвердил заинтересованность в широкой добыче графита на Украине — это может покрыть 10% потребления Евросоюза до 2030 года, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что у нас, безусловно, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Он также заявил, что "мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими". Президент США Дональд Трамп воспринял это заявление с энтузиазмом.