Напавший на консульство России в Марселе оказался мужем украинки

Появились данные о напавших на российское консульство в Марселе. Мужчинам 48 и 59 лет, один из них женат на гражданке Украины. Как рассказал консул России Станислав Оранский, эту информацию сообщили в полиции.

Имена нападавших до сих пор не раскрываются. Известно, что они являются учеными из Национального центра научных исследований Франции. Мужчины уже признали вину по делу о нападении на консульство России.

Напомним, 24 февраля в 10 часов утра по московскому времени в Марселе на территории российского представительства произошел взрыв. Двое мужчин бросили бутылки со взрывчатым веществом в сады консульства. Нападавших оперативно задержали.