Путин провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Владимир Путин сегодня провел в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который прибыл в Москву с государственным визитом.

Президенты вначале пообщались один на один, затем к ним присоединились делегации. Обсуждали расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

Россия и Гвинея-Бисау, в частности, намерены запустить совместные геологические проекты. Соответствующий меморандум подписали сегодня министры природных ресурсов двух стран. Приветствуя гостя, Владимир Путин отметил, что в этом году исполняется 50 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами, и все эти годы они развивались успешно.