Путин провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Владимир Путин сегодня провел в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который прибыл в Москву с государственным визитом.
Президенты вначале пообщались один на один, затем к ним присоединились делегации. Обсуждали расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.
Россия и Гвинея-Бисау, в частности, намерены запустить совместные геологические проекты. Соответствующий меморандум подписали сегодня министры природных ресурсов двух стран. Приветствуя гостя, Владимир Путин отметил, что в этом году исполняется 50 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами, и все эти годы они развивались успешно.
Путин: Вы принимаете участие и в саммитах Россия – Африка, за что я вам очень благодарен, вносите очень существенный вклад в эту совместную работу. Хочу отметить, что в прошлом году товарооборот между Россией и африканским континентом продолжал расти и прибавил плюс 10 процентов.
Умару Сисоку Эмбало: Россия и Гвинея-Бисау являются надежными партнерами и могут и дальше укреплять двусторонние связи. Россия еще со времен Советского Союза внесла вклад в становление нашей страны и бисайского народа, мы об этом помним. Мы также благодарим вас за то, что вы повысили квоту для наших граждан, получающих образование в России, в том числе по военным специальностям.