Турция подтвердила проведение переговоров России и США в Стамбуле

Переговоры делегаций России и США состоятся в Стамбуле 27 февраля. Это подтвердил официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.

Турецкий дипломат уточнил, что намечена техническая встреча российских и американских представителей. В Анкаре подчеркнули, что готовы оказать всевозможную поддержку мирным усилиям, включая организацию будущих переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что российские и американские дипломаты встретятся 27 февраля в Стамбуле. Глава российского МИД уточнил, что стороны обсудят проблемы работы посольств двух стран, передает ТАСС.