ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Ставрополе гражданина одной из стран Центральной Азии. Злоумышленник под руководством куратора с Украины готовил серию терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным силовиков, задержанный - сторонник украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией. По указанию находящегося на Украине куратора он готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью. Его целями были главные управления МВД, МЧС Ставропольского края. Также планировались диверсии в военном комиссариате, военном госпитале и администрации Промышленного района Ставрополя, передает ТВЦ.

Злоумышленник намеревался после совершения терактов выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Задержанный успел провести разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств. Бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи с инструкциями от украинского куратора обнаружены при обыске его квартиры.