Седокову покинул еще один близкий человек — морг стал последней каплей

После смерти Яниса Тиммы на Анну Седокову одна за другой посыпались беды. Звезда оказалась в больнице с нервным срывом, семья баскетболиста устроила в Сети травлю певицы, а теперь стало известно, что Анну покинул близкий человек.

Только Седокова вернулась к работе и дала свой первый концерт после перерыва, как ее команду оставила пиар-директор Анна Чернавских. На этот раз ситуация оказалась не столь трагичной, но, несомненно, довольно чувствительной для артистки.

Пиар-директор во многом помогала Седоковой, особенно в том кошмаре, который окружил Анну после смерти Яниса. Однако в итоге это и подкосило сотрудницу артистки. Как пишет Telegram-канал "Светские крошки LIVE", после гибели Тиммы певица все дела переложила на плечи Чернавских. Седокова была в ужаснейшем состоянии, поэтому даже на опознание в морг ехать пришлось пиар-директору. Подобный опыт вряд ли благотворно сказался на пиарщице, поэтому едва артистка пришла в себя, она уволилась, сославшись на общую усталость.

Новости об увольнении одного из самых близких в команде людей застали Анну во время заграничной командировки. Седокова восстановилась настолько, что согласилась участвовать в новом реалити-шоу. Она улетела на съемки в Оман.