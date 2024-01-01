Три человека ранены в результате стрельбы у суда в немецком Билефельде

Выстрелы прогремели 26 февраля возле здания районного суда города Билефельда в Г ермании. По предварительным данным, три человека получили ранения, передает Radio Bielefeld.

По данным радиостанции, стрельба началась по окончании заседания на процессе по делу об убийстве бывшего профессионального боксера Бесара Нимани. Нимани был застрелен в марте 2024 года в Старом городе Билефельда. В отношении одного из предполагаемых преступников в настоящее время ведется судебное разбирательство, второй все еще в бегах.

По данным полиции, выстрелы раздались после заседания суда перед входом в здание. Предполагается, что в числе пострадавших - отец обвиняемого. По предварительной информации, стреляли из автомобиля. Полицейские с тяжелым вооружением охраняют место происшествия.