Папа Фриске рассказал, о чем на самом деле его умолял Шепелев, стоя на коленях

Дмитрий Шепелев после нескольких лет молчания дал большое интервью. Телеведущий рассказал, почему запретил сыну общаться с родителями его мамы Жанны Фриске. Дмитрий заявил, что Владимир Борисович напал на него с ножом, пытаясь силой забрать Платона.

Отец артистки, услышав слова Шепелева, молчать не стал. Он поделился своей версией тех событий. По словам Владимира Борисовича, конфликтная ситуация действительно была. Он привез внуку подарки, но Шепелев сказал, что их нет дома.



"Когда они вернулись, я стоял у подъезда: Шепелев увидел меня, схватил ребенка и побежал. Я за ним. У лифта попытался их остановить, и тут охранник Шепелева начинает махать кулаками. Я оттолкнул его, так как защищался. После написал заявление в полицию, и сотрудник органов мне сказал: „На вашем месте я бы поступил так же“", — рассказал папа Фриске.

Владимир Борисович отрицает, что напал с ножом. Мужчина заявил, что бывший сожитель его дочери лжет. "Шепелев по натуре человек подлый, мстительный и трусливый. Он меня очень боялся", — отметил отец исполнительницы хита "Малинки".

Опроверг Владимир Борисович и другое высказывание Дмитрия. В интервью Надежде Стрелец Шепелев объяснил, что он изолировал сына от бабушки и дедушки еще и потому, что они хотели водить мальчика по телешоу. Ведущий, стоя на коленях, просил не вмешивать Платона в проблемы взрослых.

"Шепелев правда стоял передо мной на коленях и просил Жанну отправить в хоспис", — объявил папа Фриске.

По словам Владимира Борисовича, был большой скандал. "Жанна уже не видела, но слышала. Я был против, потому что дома за дочкой ухаживали. Сейчас я бы не ударил его, но плюнул в лицо — и он пусть сделает то же самое, если я не прав", — заключил он в беседе со "СтарХитом".