Продолжается прием заявок на конкурс детского рисунка "Наследие моего района"

Продолжается сбор заявок на VII конкурс детского рисунка "Наследие моего района". Департамент культурного наследия города столицы проводит прием до 6 апреля.

К участию в конкурсе приглашаются московские школьники в возрасте от 7 до 15 лет. Конкурсантам необходимо изобразить любой красивый и важный с их точки зрения архитектурный объект, расположенный в районе, где они живут. Победители получат дипломы и памятные призы. Лучшие работы будут выставлены в парках и на одном из бульваров Москвы.

Подробная информация доступна на сайте наследиемоегорайона.рф.