Владимир Зеленский очень хотел бы, чтобы в рамочном соглашении с США появилось предложение о гарантиях безопасности для Украины. По словам украинского лидера, сделка Киева с Вашингтоном по редкоземельным металлам может стать большим успехом, либо может пройти тихо.

Зеленский пообещал прочитать соглашение, которое, как ему посоветовали, будут подписывать министры. При этом успех сделки, по словам главы киевского режима, зависит от его разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщило издание "РБК-Украина".

Проект соглашения с США по недрам ранее опубликовали на Украине. В соответствии с этим документом, Украина обязуется создать инвестиционный фонд восстановления. В него будут поступать 50% всех доходов Киева от продажи природных ресурсов.