Зеленский подтвердил планы визита в США и в Великобританию

Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон с рабочим визитом 28 февраля. Поездку в США украинский лидер анонсировал во время брифинга по соглашению о редкоземельных металлах.

Что касается даты визита, то, по словам украинского лидера, ее обозначил Дональд Трамп, упомянув пятницу. Зеленский заявил, что едет в Вашингтон с важным вопросом, он очень ждет этой встречи. В целом повестка и остальные детали будут уточнены президентскими администрациями США и Украины.

Также Зеленский сообщил на брифинге, трансляцию которого в YouTube вело украинское издание "Общественное", что после визита в США он решил посетить Великобританию. Запланирована встреча в Лондоне, у премьер-министра Великобритании Кира Стармера.