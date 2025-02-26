В Госдуме заявили, что Европа желает "отхватить себе кусок украинского пирога"

Великобритания, Франция и Германия, говоря о введении на Украину миротворцев, желают "отхватить кусок пирога". В этом убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").

Депутат уверен, что после того, как Вашингтон заберет себе ресурсы страны, Европа не останется в стороне. "На Западе употребляют термин "миротворцы", когда речь заходит о разделе Украины, ее условном расчленении на зоны влияния", — отметил Журавлев.

Депутат считает, что европейские войска не будут находиться на линии фронта, а станут охранять какие-либо наиболее ценные объекты.

Напомним, ранее сообщалось, что Лондон и Париж изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. Якобы это необходимо сделать для достижения соглашения о прекращении огня, пишет РИА Новости.