"Просто бардак": Маск оценил задержание кандидата в президенты Румынии

Илон Маск осудил задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Американский миллиардер оценил действия властей в Бухаресте как "бардак", выложив пост на своей странице в соцсети X.

Глава Департамента эффективности государственного управления США напомнил: арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. По словам Маска, это просто бардак.

Как стало известно ранее, Джорджеску, одержавшего победу в первом туре президентских выборов в Румынии, доставили в прокуратуру для допроса. Он выступал за союз с Россией и критиковал поставки оружия Украине. Теперь его обвиняют в действиях, направленных против конституционного строя и создании фашистской организации. 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов и потребовал провести процедуру заново.