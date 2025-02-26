USAID тратило миллионы долларов на украинские ковры, ошейники и соленые огурцы

Обнародовано, на что Агентство США по международному развитию (USAID) потратило два миллиона долларов американских налогоплательщиков. Деньги направлялись украинскому бизнесу под видом "Программы конкурентоспособной экономики и фондов инвестиций в устойчивость бизнеса".

Как сообщает журнал Federalist, средства получили дизайнеры ковров, производители ошейников, модные фотографы, виноградник и даже компании по производству сувенирного печенья, кондитерских изделий и соленых огурцов.

"Даже любители вкусной еды получили свою порцию американских денег."Торговая миссия для производителя приправ" стоит налогоплательщикам примерно 94 тысячи долларов, "производитель солений" получил около 148 тысяч долларов, производитель органического кофе и чая получил около 255 тысяч долларов", — отмечается в статье журнала Federalist.