В Румынии под судебный контроль переведен кандидат в президенты Кэлин Джорджеску, победивший в первом туре голосования. Ему запрещено покидать страну в течение 60 дней. Официально его обвиняют в шести преступлениях, включая подстрекательство к антиконституционным действиям и распространение ложной информации. Но, похоже, власти напугала его позиция по украинскому конфликту.

Демократия по-европейски. Это кадры из автомобиля Кэлина Джорджеску - победителя первого, но аннулированного тура выборов в президенты Румынии, который прошел в ноябре. Полицейские предъявили политику ордер на допрос в генеральную прокуратуру. Но прежде без пяти минут президента поставили как преступника к стенке с поднятыми руками.

Независимого кандидата в президенты Румынии обвиняют в создании фашистской организации и незаконном финансировании предвыборной кампании. Параллельно проходят обыски у соратников по всей стране. А между тем в первом туре выборов Джорджеску, выступающий против военной помощи Украине и ставящий под сомнение преимущества членства Румынии в НАТО, получил большинство голосов.

В успехе увидели руку Москвы. Это разозлило ЕС. В итоге второй тур отменил Конституционный суд. Ситуация повеселила даже новую администрацию Трампа. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что это показатель того, что демократией в Европе даже и не пахнет. Абсурдность ситуации видна многим.

Джорджеску заявлял, что в случае избрания он будет настаивать на прекращении украинского конфликта, а также выступит против экспорта украинского зерна через территорию Румынии. А это совсем не коррелирует с общей риторикой европейских русофобов, которые и дальше намерены наживаться на войне.

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