Мишустин встретился с гендиректором компании "Мехатроника"

Российские предприятия всё активнее сотрудничают с вузами в подготовке своих будущих кадров. Положительным опытом компании "Мехатроника" на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным поделился её генеральный директор Юрий Тарарыкин.

"Мехатроника" - партнер Ивановского государственного энергетического университета. Предприятие за счет своих средств оснастило лаборатории вуза, также организована практика с последующим трудоустройством для выпускников профильных кафедр. Аналогичные договоренности есть и МГТУ имени Баумана.

Ещё одна тема - импортозамещение. Компания разрабатывает и производит программные комплексы управления с необходимым функционалом для отечественных станков, которые используются в различных производствах. Только в прошлом году поставили более 100 систем управления для нового оборудования в сфере станкостроения.

"Для развития страны нужно обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами и материалами и наладить выпуск необходимого набора товаров. У "Мехатроники" здесь очень важная роль", - отметил Мишустин.