В Люберцах сотрудники патрульно-постовой службы спасли людей во время пожара

Героический поступок подмосковных полицейских. В Люберцах сотрудники патрульно-постовой службы вытащили из пожара двух женщин. Из горящей многоэтажки валил густой дым, однако полицейские смогли не только эвакуировать жильцов, но и успели спасти собаку.

Страшный пожар в пятиэтажном доме в Люберцах случился ночью. Во время дежурства экипаж патрульно-постовой службы заметил столб густого дыма и незамедлительно выехал на место происшествия. Жильцы, собравшиеся у подъезда, сообщили полицейским - в горящей квартире на верхнем этаже еще могут оставаться люди.

"В подъезде находились двое - мужчина и женщина, которые нам пояснили, что на пятом этаже в их квартире произошло возгорание, там находятся их родственники. Мы с напарниками проследовали на пятый этаж в данную квартиру. Там было сильное задымление", - сообщил Василий Соколов, лейтенант полиции.

Действовать пришлось быстро. Практически в полнейшей темноте и дыму. В горящей квартире на тот момент - рассказывает Юрий - находилось четверо. Им с женой удалось эвакуироваться самостоятельно. А вот сестра и мать жены не успели. Их вынесли из огня полицейские и сотрудники МЧС. Обе женщины уже были без сознания, когда их передали врачам скорой помощи.

И Юрий, и соседи говорят - полицейские в этой чрезвычайной ситуации действовали самоотверженно, наравне со спасателями.

Полицейские тогда откликнулись еще и на просьбу одной из соседок - спасли из задымлённой квартиры её любимого лабрадора. И обеспечивали порядок, следили за ситуацией до момента ликвидации пожара.