Песков рассказал о проектах России и Гвинеи-Бисау

Российские компании заинтересованы в совместных проектах с Гвинеей-Бисау. Взаимодействие двух стран не ограничивается только редкоземельными металлами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что у России и Гвинеи-Бисау есть наработки в вопросе добычи ресурсов. Это, по словам Пескова, не какая-то новация. Стороны рассчитывают продолжать проекты в этой сфере, заявил пресс-секретарь в интервью Первому каналу.

Президент России Владимир Путин 26 февраля встретился в Кремле с лидером Гвинеи-Бисау. Умару Сиссоку Эмбало прибыл в Россию с государственным визитом. В Кремле выразили надежду, что совместные проекты двух стран будут продолжаться и реализовываться, передает РИА Новости.