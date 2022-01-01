Зепюр Брутян публично осудила неправильно воспитывавшую сына Муцениеце

Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян дали большое интервью. Они рассказали, как пришли в ужас, когда увидели, что старший сын актера Тимофей покрасил волосы.

В столь экстравагантном поступке Прилучный обвинил свою бывшую жену и мать Тимофея Агату Муцениеце. "Мажор" уверен, что неправильное материнское воспитание довело мальчика до такого состояния.

"Он пришел ко мне в таком виде. Я говорю, ну пойдем подстрижемся. И все, больше волосы он не красил", — рассказал Павел.

Зепюр Брутян поддержала мужа, добавив, что избавившись от дурного влияния матери, Тимофей осознал, что тогда поступил нехорошо. По словам актрисы, ее пасынок сих пор помнит эту историю. "Говорит: "Пап, помнишь? Сейчас бы я так не сделал". То есть, он видит, какой папа, и хочет соответствовать. Мы не жесткие родители, стараемся все обсуждать", — отметила Зепюр.

Сейчас Тимофей живет в новой семье отца. Он подружился с мачехой и обожает своего единокровного братика. Дочь Прилучного и Муцениеце Мия осталась с матерью, но Агата не запрещает девочке навещать папу.

Напомним, что Павел и Зепюр Брутян сыграли свадьбу летом 2022 года. А уже в апреле следующего года у пары родился первенец. Мальчика назвали Микаэль, пишет "Караван историй".