Представлены новые герои спецоперации.

Младший лейтенант Михаил Шереметов и его артиллерийский расчет во время огневой поддержки штурмовиков прицельным залпом уничтожили наблюдательный пункт противника, ДОТ и большую часть радикалов. Это позволило передовым отрядам без потерь захватить позиции ВСУ.

Сержант Максим Чернов с подчиненными, дождавшись темноты, скрытно пробрался к вражескому опорнику и атаковал боевиков. Броском гранаты Максим ликвидировал пулеметную точку неприятеля. Завязался бой. Под натиском группы Чернова противник понес большие потери и отступил.