Российская армия этой ночью нанесла очередные удары высокоточным оружием по украинским тылам. Местные издания сообщают о взрывах в Киеве, сигналы воздушной тревоги звучат в 10 областях.

Между тем наши подразделения продолжают теснить врага на всех основных направлениях. Накануне в курском приграничье освобождены Орловка и Погребки. Они находятся на дороге, ведущей к Судже, пока еще оккупированной украинскими террористами.

Вытеснили противника и из Новоандреевки в ДНР. Минобороны публикует подробности. Штурмовики мотострелкового полка группировки "Центр" при поддержке артиллерии и ударных дронов уничтожили основные огневые точки ВСУ в лесополосах рядом с населенным пунктом, и противник побежал. Наши войска без особого сопротивления зашли в Новоандреевку.

В зоне ответственности группировки "Запад" экипажи танков Т-90 "Прорыв" ликвидировали вражеский расчет с установкой АГС-17, миномет и взводный опорный пункт с живой силой неприятеля. Это позволило нашим передовым группам продвинуться вглубь обороны боевиков. Цели танкисты получили с помощью беспилотников.

На кураховском направлении мотострелки группировки "Юг" захватили стратегический опорник ВСУ. Бойцы скрытно подошли к позициям противника и, несмотря на минометные обстрелы и атаку Fpv-дронов, ликвидировали неонацистов, которые засели в блиндаже. За время боя наши штурмовики уничтожили 28 вражеских беспилотников.