Российская система ПВО сбила 19 украинских беспилотников

В ночь на четверг, 27 февраля, предотвращены очередные попытки киевского режима ударить по территории России беспилотными летательными аппаратами. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, перехвачены и уничтожены 19 украинских БПЛА. При этом 12 дронов ликвидировано над территорией Орловской области, по три аппарата – над Курской и Белгородской областями, еще один – над территорией Республики Крым.

Однако не обошлось без жертв и пострадавших. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что при налете дронов на город Грайворон погиб мирный житель — он умер от полученных ран еще до приезда скорой помощи. Другой мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Его госпитализировали.

Ранее Росавиации пришлось опровергать утверждения о том, будто аэропорты юга и центра страны, закрытые с началом спецоперации, срочно готовят к возобновлению работы в обычном режиме. На самом деле эти воздушные гавани пока не планируют открывать.