Глава МИД Австрии сообщил о панике среди европейских лидеров

Лидеры европейских стран впадают в панику от каждого заявления из Белого дома. В мире царит неопределенность, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

По словам Шалленберга, новые заявления поступают из Вашингтона ежедневно. При этом европейцы, по словам главы австрийского МИД, задыхаются от каждого твита и "впадают в моральное негодование".

Шалленберг отметил: у него создается ощущение, что президент США Дональд Трамп ежедневно бросает камень в пруд. И наблюдает, как на это отреагирует Европа. Австрийский министр подчеркнул, что европейские политики занимаются лишь жалобами и морализаторством. Тем не менее, добавил Шалленберг, переговоры с США о европейской безопасности должны вестись только с участием стран региона, передает РИА Новости.